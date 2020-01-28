Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
120,149.70
Altın
1,578.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 28.01.2020
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 48 adreste arama yapıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Başkentte ByLock soruşturması: 21 gözaltı kararı

Başkentte ByLock soruşturması: 21 gözaltı kararı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Adana merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı