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İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Mehmet Kara   | 13.11.2020
İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."

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