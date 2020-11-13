İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.