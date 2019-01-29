İstanbul'da trafikte drift yapan şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL
Maltepe'de, otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşüren şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Maltepe'de otomobilleriyle drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, Muhammet Emin B. ve Muhammet Ömer D'yi gözaltına aldı.
"Trafiği tehlikeye düşürmek" suçunda para cezası kesilen şüphelilerin, işlemleri için Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.