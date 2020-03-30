Euro
7.19
Dolar
6.50
BIST 100
87,596.46
Altın
1,620.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
logo
Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Metin Tokgöz   | 30.03.2020
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Bu kapsamda da ticari taksilerin genelgeye uyup uymadıkları ekipler tarafından denetlendi.

Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi verdi. Genelgeye uymayan sürücülere cezai işlim uygulandı.

Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Denetimler gün boyu sürecek.

İstanbul'da vatandaşlar evde kal" çağrılarına uydu

Bu arada, İstanbul'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında haftanın ilk günü evlerinden çıkmadı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar sahili, Salacak ve Kadıköy sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, büyük ölçüde "evde kal" uyarısına riayet ettiği görülürken, sahiller sessizliğe büründü.

Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Benzer haberler

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Anadolu Üniversitesinden tüketicilere güvenli e-alışveriş tavsiyeleri

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı

Avustralya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 18’e çıktı