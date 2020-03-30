İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.
İçişleri Bakanlığından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Bu kapsamda da ticari taksilerin genelgeye uyup uymadıkları ekipler tarafından denetlendi.
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi verdi. Genelgeye uymayan sürücülere cezai işlim uygulandı.
Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
Denetimler gün boyu sürecek.
İstanbul'da vatandaşlar evde kal" çağrılarına uydu
Bu arada, İstanbul'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında haftanın ilk günü evlerinden çıkmadı.
Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar sahili, Salacak ve Kadıköy sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, büyük ölçüde "evde kal" uyarısına riayet ettiği görülürken, sahiller sessizliğe büründü.
Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.