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İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 03.09.2020
İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında örgütsel pankart ve meşale ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakılırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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