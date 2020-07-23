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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 23.07.2020
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve farklı tarihlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan yabancı şüphelilerin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 bin lira, 6 bin 741 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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