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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 20'si yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 26.12.2019
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20'si yabancı uyruklu 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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