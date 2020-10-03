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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İbrahim Halil Aktürk,Halil Demir   | 03.10.2020
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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