Euro
9.19
Dolar
7.82
BIST 100
1,123.25
Altın
1,898.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
logo
Türkiye

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İbrahim Halil Aktürk,Halil Demir   | 30.09.2020
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Disney'den Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkarma kararı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tokat Belediye Plevneli voleybolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu