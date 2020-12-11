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İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul genelinde DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütlerine yönelik 18 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda söz konusu örgütlerle bağlantılı oldukları ileri sürülen 11 kişi yakalandı.

İlyas Kaçar,Halil Demir   | 11.12.2020
İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul

İstanbul’da DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütlerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltın alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütleri ile bağlantılı oldukları ileri sürülen radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, özellikle son süreçte Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabilecekleri öne sürülen şahısların yakalanmasına yönelik Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane ilçelerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 16 fişek ele geçirildi.

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