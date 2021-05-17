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İstanbul'da 'tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

Uğur İslamoğlu,Burak Akay   | 17.05.2021
İstanbul'da 'tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul/Çanakkale

"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla Cevizlibağ metrobüs ve tramvay durakları çevresinde insan yoğunluğu yaşandı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

"Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Tam kapanma öncesi yurdun farklı bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde eve dönüş yolculuğuna başladı. Vatandaşlar araçlarıyla, Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde feribota binmek için sıraya girdi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.

Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.

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