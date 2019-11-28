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İstanbul'da su fiyatlarına istenen zam oranları reddedildi

İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi.

Mücahit Türetken   | 28.11.2019
İstanbul'da su fiyatlarına istenen zam oranları reddedildi

İstanbul
İstanbul'da su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde reddedildi. 

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