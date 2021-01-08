İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Istanbul
Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Kentin ana arterleri, Edirne istikameti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametlerinde trafik yoğunlaştı.
Levent-Mecidiyeköy yönünde de uzun araç kuyrukları gözlendi. Öte yandan, TEM Otoyolu'ndan Ümraniye sapağına kadar olan trafik nedeniyle vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını şehir dışında geçirmek isteyenler de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.52 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.