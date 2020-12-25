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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Elif Küçük,Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Muhammed Gencebay Gür,Mehmet Ali Derdiyok,Hikmet Faruk Başer,Zafer Arslan   | 25.12.2020
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. 

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra, Edirnekapı'dan Avcılar istikameti ve TEM Akşemsettin Viyadüğü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde de yer yer araç yoğunluğu oluştu. Otoyola ulaşan bağlantı noktalarındaki trafik nedeniyle vatandaşların uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasını şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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