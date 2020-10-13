İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.