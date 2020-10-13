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Türkiye

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Hüseyin Bağış   | 13.10.2020
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

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