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İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da Rus suç örgütü lideri Malyi ve suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

Halil Demir   | 31.01.2020
İstanbul'da Rus suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Rus suç örgütü lideri Andri Malyi ve suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü lideri ve adamlarının, Rusya'da aranması bulunan ve Türkiye'de yaşadığı öğrenilen "Loto Guli" lakaplı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Nadir Salifova'yı öldürmek üzere İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Ukrayna asıllı Rus suç örgütü lideri Andri Malyi ile 2 Ukraynalı, 1 Rus, 4 Gürcü ve 8 Azerbaycanlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir kalaşnikof tüfek, 11 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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