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İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 12.01.2021
İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.




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