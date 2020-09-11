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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 bin denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mücahit Türetken   | 11.09.2020
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 bin denetim gerçekleştirildi Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İstanbullular, dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uyguladık. 'Sağlık için hepimiz için.' Kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum."

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