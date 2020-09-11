İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 bin denetim gerçekleştirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili İstanbullular, dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uyguladık. 'Sağlık için hepimiz için.' Kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.