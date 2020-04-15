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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşların büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Kaan Bozdoğan,Halis Akyıldız,Metin Tokgöz   | 15.04.2020
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul'da "koronavirüs sessizliği"

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Üsküdar Meydanı ve çevresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un uğrak mekanlarında, koronavirüs salgını ile başlayan sessizlik sürüyor. 

Birçok iş yerinin tedbirler kapsamında kapatılması, şehre giriş çıkışların kısıtlanması ile 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasıyla kentte insan ve araç yoğunluğu hissedilir şekilde azaldı.

Önceki günlere göre hava sıcaklığının düşmesi ve sağanak sebebiyle park ve meydanlarda daha az sayıda insan görülürken, bazı vatandaşların kuralları ihlal ederek sahilde yürüdüğü ve koştuğu görüldü.

Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma uygulamasına uyulduğu ancak duraklarda bazı vatandaşların mesafeyi korumadıkları gözlemlendi.

Eminönü de tedbirler kapsamında sessizliğe bürünürken, meydan martı ve güvercinlere kaldı.

Eyüp Sultan Camisi çevresinde de genel olarak sessizlik hakim olurken, bazı vatandaşlar Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi'ni ziyaret etti.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Üsküdar başta olmak üzere herhangi bir yoğunluk oluşmadı.


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