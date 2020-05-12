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İstanbul'da 'kontrollü sosyal hayat'ın ikinci gününde bazı noktalarda yoğunluk gözlendi

Kovid-19'la mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla dün "kontrollü sosyal hayat"a geçen İstanbul'da, salgın öncesi döneme göre sakinlik gözlense de bazı cadde ve meydanlardaki yoğunluk dikkati çekti.

Mehmet Kara,Adem Koç,Kenan Irtak   | 12.05.2020
İstanbul'da 'kontrollü sosyal hayat'ın ikinci gününde bazı noktalarda yoğunluk gözlendi Fotoğraf: Elif Öztürk/ AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla dün "kontrollü sosyal hayat"a geçen İstanbul'da, salgın öncesi döneme göre sakinlik gözlense de bazı cadde ve meydanlardaki yoğunluk dikkati çekti.

İstanbul'da metrobüs, tramvay ve otobüs hatlarının kesişim noktası olan Cevizlibağ'da kısmi yolcu hareketliliği gözlendi.

Toplu taşımada seyahat eden yolcuların maske kullanımına ve sosyal mesafeye uygun davranmaya çalıştığı görüldü.

Şehrin ana arterlerinden olan D-100 ve TEM otoyollarının bazı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Turizm ve ticaretin merkezi noktalarından olan Eminönü'nde ise alışveriş hareketliliği vardı. Eminönü otobüs durakları ve vapur iskelelerinde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek sıra beklediği görüldü.

Sarayburnu ve Haliç sahilinde ise az sayıda vatandaş yürüyüş yaptı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam etti. Zabıta ekipleri caddenin girişine kurdukları stantlarda, buraya gelen vatandaşların ateşi ölçtü, dezenfektan ve maske dağıttı.

Anadolu Yakası'nda ise sabah saatlerinde yer yer trafik oluştu. Toplu taşıma araçlarında yolcuların sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktığı görüldü.

Cadde ve meydanlarda gerek araç trafiğinde gerekse insan hareketliliğinde artış gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 13.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu.


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