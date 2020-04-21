İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de köy bakkalında yakalandı
İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de yakalandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaptıkları kontrolde, İstanbul'da karantina altında olması gereken bir kişiyi köyün bakkal dükkanında yakaladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.