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İstanbul'da karantina kuralını ihlal edenler yurtlara yerleştiriliyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, polis ve ambulans eşliğinde yurtlara getirilerek karantina altına alınıyor.

Ali Cevahir Aktürk,Tunahan Vural   | 15.09.2020
İstanbul'da karantina kuralını ihlal edenler yurtlara yerleştiriliyor

İstanbul

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal edenler, karantina süreçlerini tamamlayacakları yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayan kişiler, polis ve ambulans eşliğinde yurtlara getirilerek karantina altına alınıyor.

Bu kapsamda Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli yurda getirilen bazı vatandaşlar, bina girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasında kayıt yaptırdıktan sonra içeri alındı.

Yurdun içerisinde ve dışında polis ekiplerince güvenlik tedbiri alınırken sağlık ekibi ve ambulanslar da bina önünde hazır bekletiliyor.

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