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İstanbul'da kar yağışı ve fırtınada 517 ağaç ve direk devrildi

İstanbul'da cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde 517 ağaç ve direk devrilirken kar kalınlığı yüksek kesimlerde 45 santimetreye ulaştı.

Mücahit Türetken   | 16.02.2021
İstanbul'da kar yağışı ve fırtınada 517 ağaç ve direk devrildi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla sıcaklığın mevsim normalleri civarına yükselmesi öngörülüyor.

Kentte cumartesi gününden bu yana devam eden yağışlarda kar kalınlığı Şişli, Sarıyer ve Kağıthane gibi sahil bölgelerinde 15-20 santimetre, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ile Ümraniye gibi iç kesimlerde 20-30 santimetre, Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz gibi yüksek ve kırsal kesimlerde ise 30-45 santimetre olarak ölçüldü.

517 ağaç ve direk devrildi, 17 araç hasar gördü

AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti. Bu olaylarda 17 aracın hasar gördüğü kaydedildi.

İBB yol bakım ekibi, şimdiye kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon kullandı.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak kuru mama bıraktı.

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