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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Mustafa Hatipoğlu,Muhammed Gencebay Gür   | 14.02.2021
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerin yanı sıra yağış Beykoz'da da etkili oluyor. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

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