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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasarın etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
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Türkiye

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu.

Abdulkerim Güney,Şükrü Gündüz,İbrahim Halil Aktürk,Emin İleri   | 12.02.2021
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul'da, kar yağışı başladı.

                    

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oldu.

Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi. 

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