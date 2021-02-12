İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu.
İstanbul
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul'da, kar yağışı başladı.
Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oldu.
Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.