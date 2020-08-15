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İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Pendik'te sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 15.08.2020
İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Tuzla istikametine seyir halindeki Özgür Arslan idaresindeki 34 VG 3084 plakalı otomobil, aynı yönde giden Beşir Kara'nın kullandığı 34 YYS 84 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobildeki 1'i ağır 3 kişi ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Küçükçekmece'de servis minibüsü yandı

Küçükçekmece'de bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Edip Sokak'a geldiği sırada yangın çıktı. 

Minibüsteki iki yolcu ve sürücü araçtan inerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir dairenin camları zarar gördü.

Minibüste hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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