İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İstanbul’da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI’na geçilmiştir.#BirlikteBaşaracağız😷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020