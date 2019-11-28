Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
106,828.80
Altın
1,456.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor Çavuşoğlu IKBY Başbakanı Barzani ile ortak basın toplantısı düzenliyor Şehidimizi uğurluyoruz
logo
Türkiye

İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin özel bir ekip oluşturuldu

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir kuruldu.

Hüseyin Bağış,Halil Demir   | 28.11.2019
İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin özel bir ekip oluşturuldu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının, Şişli'de, 14 Kasım'da İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma sürüyor. 

Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin özel bir ekip oluşturuldu

İstanbul'da İranlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin özel bir ekip oluşturuldu

İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu

ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu
Güleda'nın 'fotoğrafçılık' hayali yarım kaldı

Güleda'nın 'fotoğrafçılık' hayali yarım kaldı