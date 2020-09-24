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Türkiye

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

Kemal Karadağ   | 24.09.2020
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı

Ankara
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

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