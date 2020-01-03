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İstanbul'da haftaya fırtına bekleniyor

İstanbul ve çevresi, 5 Ocak'tan itibaren yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girecek.

Hanife Sevinç   | 03.01.2020
İstanbul'da haftaya fırtına bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkeziyle birlikte yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

Pazar günü başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günlerinde Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri kuvvetli olması beklenen yağışların, metrekareye 21-50 kilogram düşmesi, rüzgarın da kuzeydoğu yönünden poyraz şeklinde şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde saatte 80-110 kilometre eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu günlerde beklenen fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarıların takip edilmesi ve tedbirli olunması istenen açıklamada, ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi riskleri konusunda uyarı yapıldı.

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