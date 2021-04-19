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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 19.04.2021
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor

İstanbul

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi.

Diğer haftalara göre sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Yenibosna, Şirinevler, Merter ile Mecidiyeköy noktalarında yer yer sıkışıklık yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda da ana arterlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ile D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde kısmi yoğunluk yaşanırken, genel itibariyle önceki haftalara göre yoğunluğun daha az olduğu gözlendi.

Metrobüs ve Marmaray seferlerinin ana noktalarından biri olan Söğütlüçeşme'de de yolcu yoğunluğunun normal seviyelerde olduğu görüldü..

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 10.10 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak kayıtlara geçti.

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