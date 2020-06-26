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İstanbul'da hafta sonu öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu ulaşımın öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi.

Mücahit Türetken   | 26.06.2020
İstanbul'da hafta sonu öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu ulaşımın öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada hafta sonu düzenlenecek YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında belediye hizmetlerinin devam edeceği ve İETT'nin ek seferler düzenleyeceğini belirtildi.

Cumartesi günkü normal seferlere ek olarak 186 araçla 428 sefer, pazar günü ise mevcut seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

Metro İstanbul, cumartesi günü 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

Şehir Hatları da cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle 349 sefer gerçekleştirecek. 28 haziran Pazar günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB'nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

Hizmetlerin aksamaması için hafta sonu İBB iştirakleri İGDAŞ, İSPARK, İSTON, Hamidiye-Güven Su, İSYÖN, İSTGÜVEN, AĞAÇ A.Ş. de yatırım ve çalışmalarına devam edecek.

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