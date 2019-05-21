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İstanbul'da güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

İstanbul'daki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2019 yılının ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 107, uyuşturucu hap sayısında ise yüzde 322 artış sağlandı.

Adem Demir   | 21.05.2019
İstanbul'da güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüklerinin 2018 ve 2019 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. 

Vali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda önemli başarı elde edildiğini belirterek, "Böylece 2019 yılının ilk 4 ayında olay sayısında yüzde 31 azalma sağlandı." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı konusunda da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmayla yürütülen başarılı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2019 yılının ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 107, uyuşturucu hap sayısında ise yüzde 322 artış sağlandı. Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."


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