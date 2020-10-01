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Türkiye

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 27 kişi tutuklandı

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Halil Demir   | 01.10.2020
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 27 kişi tutuklandı

İstanbul

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında il genelinde 18 adrese düzenlenen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 240 düzensiz göçmen de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 şişme bot, 10 kürek, 5 pompa, 1250 dolar, 1625 avro ve 16 bin 835 lira ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 16 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlının ise emniyetteki sorguları sürüyor.

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