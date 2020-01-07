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İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul genelinde devam eden sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Muhammed Gencebay Gür,Ayşe Nur Akçelik,İbrahim Halil Aktürk,Alptekin Soykan   | 07.01.2020
İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul

İstanbul genelinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu.


 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67 seviyesine ulaştığı gözlendi. (Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA)

Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarından metroya aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüse binmek isteyenler de uzun süre kuyrukta bekledi.


İstanbul Boğazı'ndaki yoğun akıntıdan etkilenerek Moda açıklarına demirleyen Rus savaş gemisi "Mareşal Ustinov", bekleyişini sürdürdü. (Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67'ye ulaştığı gözlendi.

Bazı cadde ve yollardaki su birikintisi de sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çam ağacı devrildi


Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. (Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür)

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Elektrik tellerine takılan ağaç, bir evin önündeki duvarın da yıkılmasına neden oldu. 

Bu arada, İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. Şehir hatları seferleri ise Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden devam ediyor.

Ayrıca fırtına nedeniyle Moda Sahili'ne demirleyen Rus gemisi fırtınanın dinmesi için bekleyişini sürdürüyor.

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