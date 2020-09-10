İstanbul'da, evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 526 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirterek, ortalama filyasyon süresini de 16'dan 15 saate düşürdüklerini kaydetti.
İstanbul’da 642 #filyasyon ekibimiz sahada.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2020
Ortalama filyasyon süremizi 16’dan 15 saate düşürdük.
Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/gcD83WNyOA
Bugüne kadar test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması bulunanlardan 14 günlük evde izolasyon süresini ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının filyasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığına ilişkin videosuna da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.