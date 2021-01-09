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İstanbul'da etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Şükrü Gündüz,Mehmet Avşar   | 09.01.2021
İstanbul'da etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

İstanbul

İstanbul'un bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı.

Boğaz'da ise sis etkili oldu.

Öte yandan Esenyurt'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

                    
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