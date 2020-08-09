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İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı

İstanbul'da umuma açık eğlence yeri denetiminde 45'i aranan, toplam 99 kişiye işlem yapıldı.

Hüseyin Bağış   | 09.08.2020
İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı Fotoğraf: AA Arşiv

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kent genelinde umuma açık yer uygulaması yapıldı.

Denetimde 3'ü Kovid-19 testinden pozitif kaydı bulunan 45 aranan şahıs yakalanırken, toplam 99 kişiye işlem yapıldı.

Aramalarda 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1,9 gram taş kokain, 768 uyarıcı hap, 46 sentetik ecza, 3 tabanca, 12 fişek, kesici alet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 lira ile 1700 dolar ele geçirildi.

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