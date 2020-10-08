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İstanbul'da beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı

İstanbul'da bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

Alptekin Soykan   | 08.10.2020
İstanbul'da beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı

İstanbul

İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına pak etti.

Kimi vatandaşların da etkili olması beklenen dolu yağışına karşı araçlarını halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla kapladığı görüldü.

Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gece boyunca hafif şiddette yağış etkili oldu.

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