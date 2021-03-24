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Kar yağışı, İstanbul'da yer yer etkili oluyor.
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İstanbul'da bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

Mustafa Hatipoğlu   | 24.03.2021
İstanbul'da bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA

İstanbul

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.

İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.

Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

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