İstanbul'da bazı bölgelere kısa süreli kar ve dolu yağdı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.
İstanbul
Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.
İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.
Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.