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İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın

İstanbul'da, Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mehmet Ali Derdiyok   | 29.04.2020
İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın

Bağcılar ilçesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

İstanbul Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangının mesai bitiminde çıktığı belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı tesis, çevre koruma fonksiyonunun yanı sıra nitelikli atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlıyor. 

Bin 400 metrekarelik toplam kullanım alanına sahip tesiste 60 çalışan ile 13 ambalaj atığı toplama aracıyla aylık ortalama 2 bin ton kağıt, 400 ton pet, 200 ton naylon, 100 ton metal ve 300 tonu cam olmak üzere toplam 3 bin ton ambalaj atığı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

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