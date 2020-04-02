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İstanbul'da 90 kişiye idari para cezası uygulandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 iş yeri mühürlenirken, 90 kişiye idari para cezası uygulandı.

Hüseyin Bağış   | 02.04.2020
İstanbul'da 90 kişiye idari para cezası uygulandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis, 1-2 Nisan'da kentte gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 90 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam 79 bin 956 lira idari para cezası kesildi.

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