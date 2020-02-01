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İstanbul'da 8 okul yıkılacak

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi.

Zeynep Rakipoğlu   | 01.02.2020
İstanbul'da 8 okul yıkılacak

İstanbul

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi.

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