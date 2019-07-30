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İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 73 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Halis Akyıldız   | 30.07.2019
İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile arama köpeklerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.

Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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