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İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Sefa Mutlu   | 10.11.2020
İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul
İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

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