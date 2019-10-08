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İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

Murat Paksoy   | 08.10.2019
İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

İstanbul

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

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