Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı

İstanbul'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından 45 bin kişiye sosyal yardım ödemeleri yapıldı.

Halil Demir   | 04.04.2020
İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde toplanan polis, jandarma ve PTT ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, dün başladıkları yardım dağıtımını bugün de sürdürdü. 

Görevliler, 45 bin kişinin önceden belirlenen adreslerine giderek, bin liralık yardımları elden teslim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla bin liralık ödeme yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişi hayatını kaybetti
New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış
Düşük petrol fiyatları Orta Doğu ekonomilerini tehdit ediyor

Benzer haberler

Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı

İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı
Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı