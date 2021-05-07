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İstanbul'da 2020'de yayalara yönelik ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2020'de bir önceki yıla göre yayalara yönelik ölümlü kazanın yüzde 31,1, yaralanmalı kazanın ise yüzde 23,69 oranında gerilediğini bildirdi.

Elif Küçük   | 07.05.2021
İstanbul'da 2020'de yayalara yönelik ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları azaldı Fotoğraf: Yunus Emre Günaydın/AA

İstanbul

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı kentteki trafik kazaları istatistiklerine ilişkin paylaşımında, "Kıymetli hemşerilerim, İstanbul genelinde 2020 yılında, bir önceki yıla göre yayalara yönelik ölümlü kaza yüzde 31,1, yaralanmalı kaza ise yüzde 23,69 oranında düştü." ifadelerini kullandı.

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