Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı

Daha önceki yıllarda yerli ve yabancı birçok insanın toplandığı, kutlamaların merkezi olarak simgeleşen Taksim Meydanı da bu yılbaşında boş kaldı.

Murat Paksoy,Alptekin Soykan,Muhammed Gencebay Gür,Ayşe Erkeç,Hikmet Faruk Başer   | 01.01.2021
İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da da yeni yıl evlerde kutlandı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında yeni yıla girilen saatlerde de sessizlik hakim oldu.

Daha önceki yıllarda yerli ve yabancı birçok insanın toplandığı, kutlamaların merkezi olarak simgeleşen Taksim Meydanı da bu yılbaşında boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla İstanbul'da çok sayıda noktada kontrol noktası oluşturan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İstanbul'daki polis telsizinden yapılan anonsta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yeni yıl kutlama mesajları okundu.

Mesajda, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı tüm emniyet teşkilatına teşekkür edildi.

Bu arada 00.00'da kentin bazı noktalarında vatandaşların havai fişekler atarak yeni yılı kutladıkları görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi
Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdi
DSÖ Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi
'Kovid-19 savaşçıları' yeni yıla görevleri başında girdi
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

Benzer haberler

Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi

Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi

İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi
Mehmetçik yeni yıla Mavi Vatan'da nöbette giriyor

Mehmetçik yeni yıla Mavi Vatan'da nöbette giriyor