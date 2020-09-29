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Türkiye

İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz, Fırat Taşdemir   | 29.09.2020
İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 11.00-12.30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Başkentte sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi. 

Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. 

Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi. 

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